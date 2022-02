Dragon Ball Z Kakarot, disponibile The Goku Experience: la saga di Friezer rivive

In attesa dei dettagli relativi all'organizzazione di una seconda Beta gratis di Dragon Ball: The Breakers, Bandai Namco propone un'interessante iniziativa dedicata all'immaginario creato da Akira Toriyama.

Nel corso di un evento streaming interamente dedicato al mondo di Dragon Ball, il colosso giapponese ha infatti reso ufficialmente disponibile Dragon Ball Z: Kakarot - The Goku Experience. Quest'ultima rappresenta sostanzialmente una rivisitazione dell'intero arco narrativo dedicato allo scontro tra Goku e compagni e il potente Friezer. Utilizzando le cut-scene e alcune sequenze di gameplay tratte da Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco ha dato vita ad una sorta di ricostruzione delle vicende raccontate dall'anime di Dragon Ball Z.

Diviso in due parti - che trovate direttamente in apertura e in calce a questa news -, Dragon Ball Z: Kakarot - The Goku Experience si struttura come un film animato della durata di circa 30 minuti, nel corso del quale viene rievocato lo scontro tra Goku e la squadra Ginyu, la sequenza di trasformazioni di Friezer e lo scontro finale tra quest'ultimo e il protagonista. Con il contenuto, Bandai Namco offre uno scorcio su quella che potrebbe essere una versione in 3D CG dell'originale anime di Dragon Ball Z.



Dopo essere approdato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Dragon Ball Z: Kakarot ha raggiunto anche Google Stadia.