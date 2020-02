Dragon Ball Z Kakarot, DLC in arrivo? Battle of Gods avvistato su V Jump!

Mentre Dragon Ball Z: Kakarot guida le classifiche di gennaio, un interessante avvistamento ha attirato rapidamente l'attenzione della community formatasi attorno alla creatura di CyberConnect 2.

Sembra infatti che il noto magazine nipponico V Jump, dedicato all'universo dei manga shonen, possa poter svelare a breve alcuni contenuti aggiuntivi in arrivo nell'action GDR. Come potete verificare in calce a questa news, hanno trovato diffusione in rete alcuni leak relativi al prossimo numero della rivista, riguardanti in particolare due pagine a Dragon Ball Z: Kakarot. Secondo quanto riferito dall'account "Dragon Ball Hype", le informazioni riportate al loro interno parrebbero confermare il futuro arrivo di un DLC per Dragon Ball Z: Kakarot, dal titolo Battle of Gods.



Ad ora non sono disponibili informazioni ufficiali in merito e la notizia non è dunque da intendersi come non confermata. Per saperne di più, tuttavia, sarà probabilmente sufficiente attendere la pubblicazione ufficiale in Giappone del nuovo numero di V Jump. Cosa ne pensate, sareste felici di poter tornare a immergervi nella trasposizione videoludica dedicata a Goku, Gohan, Vegeta e compagni?



