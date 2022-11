Dragon Ball Z Kakarot: il DLC di Bardock in azione in un nuovo video gameplay

Bandai Namco Entertainment e CyberConnect 2 ci forniscono un nuovo assaggio di Dragon Ball Z Kakarot e del DLC di Bardock in arrivo a gennaio su tutte le piattaforme.

Il trailer di gameplay che vi abbiamo riportato in apertura si concentra sul DLC "Bardock: One Man's Final Battle" e mostra nello specifico la Battaglia sul Pianeta Kanassa che farà parte dell'espansione. Il filmato mostra una battaglia dal punto di vista dello stesso Bardock contro un gruppo di guerrieri kanassani e mette im mostra i suoi poteri del combattente Saiyan azione. I fan più accaniti di Dragon Ball Z ricorderanno questa battaglia dallo speciale televisivo Dragon Ball Z: Bardock – The Father of Goku andato in onda nel lontano 1990, che ci raccontava la conquista del pianeta Kanassa da parte di Bardack e del suo equipaggio. Stando al materiale condiviso da Bandai Namco, all'interno del DLC appariranno anche Pumbukin e Totapo.

Il DLC di Bardock: One Man's Final Battle sarà pubblicato su tutte le piattaforme il 13 gennaio 2023, quando sarà possibile accedere al nuovo Season Pass del gioco e stessa data in cui sarà distribuito l'update next-gen gratuito di Dragon Ball Z Kakarot. Con questo aggiornamento potrete godervi l'action game a 60fps su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.