Dragon Ball Z Kakarot: il DLC Goku's Next Journey ha una data, ed è molto vicina!

Dopo aver mostrato Goku mentre combatte con Goten nel nuovo video di Goku's Next Journey, CyberConnect 2 e Bandai Namco rompono gli indugi e fissano la data di lancio ufficiale del prossimo, importante contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z Kakarot.

L'annuncio della data di lancio del DLC s'accompagna all'immancabile filmato dimostrativo che presenta i contenuti di questo pacchetto aggiuntivo che, lo ricordiamo, andrà a riallacciarsi agli eventi dell'episodio di Dragon Ball Z "Bisogna Mantenere la Pace", trasmesso per la prima volta in Giappone nell'ormai lontano 1996.

Le frizzanti atmosfere delle scene riprese nel nuovo video fanno da sfondo agli eventi vissuti dal più celebre dei Saiyan mentre combatte con Goten per spronarlo a sprigionare tutta la sua potenza, oltre a mostrarci alcune delle sfide più emozionanti di un Torneo che avrà per protagonisti tanti altri personaggi dell'iconico manga e anime di Akira Toriyama.

Il nuovo trailer fissa il lancio di Goku's Next Journey per domani, mercoledì 21 febbraio, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del DLC sul 23esimo Torneo Tenkaichi di Dragon Ball Z Kakarot.