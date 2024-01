Dragon Ball Z Kakarot: il DLC Goku's Next Journey esce a febbraio, ecco il trailer

Il Dragon Ball Games Battle Hour 2024 non ha portato in dote solamente il nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero con protagonisti Goku e Vegeta, ma anche l'annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, in uscita prestissimo.

Goku's Next Journey è il titolo del nuovo contenuto scaricabile di Kakarot, disponibile da febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

"Goku incontra Ub in Goku's Next Journey, il nuovo contenuto scaricabile di Dragon Ball Z Kakarot in uscita a febbraio 2024", è quanto si legge nella sinossi diffusa da Bandai Namco. Il titolo del DLC non è casuale, Goku's Next Journey è infatti il titolo dell'ultimo episodio di Dragon Ball Z, trasmesso nel 1996 in Giappone e localizzato in italiano con il titolo Bisogna mantenere la pace. L'artwork promozionale mostra proprio Goku e Ub in volo mentre abbandonano il Torneo, riprendendo così la conclusione dell'anime.

La scorsa estate, Bandai Namco ha pubblicato il DLC dedicato al 23esimo Torneo Tenkaichi al quale farà seguito appunto Goku's Next Journey e chissà che gli sviluppatori e il publisher non abbiano in serbo ulteriori contenuti aggiuntivi per quello che è di fatto uno dei giochi di Dragon Ball più amati e venduti di sempre.