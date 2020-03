Dragon Ball Z Kakarot, DLC: Super Saiyan God, Beerus e molto altro in arrivo!

I giovani, e non, aspiranti Super Saiyan pronti all'avventura in Dragon Ball Z: Kakarot saranno lieti di sapere che un'ondata di nuovi contenuti è pronta sprigionare la propria aura all'interno dell'Action RPG!

Sono infatti stati condivisi alcuni dettagli sul prossimo DLC di DBZ Kakarot, che sembra presentarsi come decisamente corposo. Quest'ultimo includerà infatti, innanzitutto, un nuovo episodio narrativo interamente originale, intitolato "A New Awakening (First Part) – Whis’ TrainingA New Awakening (First Part) – Whis’ Traininging" ("Un nuovo risveglio (Prima Parte) - L'allenamento di Whis"). Quest'ultimo consentirà ai giocatori di fronteggiare Whis: un'attività dai risolti alquanto importanti, poiché non solo permetterà di acquisire esperienza, ma anche si risvegliare la potenza del Super Saiyan God. I provetti guerrieri che riusciranno a divenire sufficientemente forti potranno persino ambire a sfidare Beerus in persona in uno scontro senza esclusione di (spettacolari) colpi. Il DLC porterà con sé nuove mosse e abilità, mentre alcune combo diverranno più potenti e condurranno a mosse finali differenti.



Questo primo assaggio di Dragon Ball Super in Dragon Ball Z: Kakarot è ad ora privo di una data di lancio specifica, ma il DLC resta atteso per la primavera 2020. In chiusura, vi ricordiamo che nel corso del mese di marzo, dovrebbe debuttare in DBZ Kakaort anche la macchina del tempo.