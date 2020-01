Dragon Ball Z Kakarot: tutti gli Emblemi Anima e come ottenerli

Gli Emblemi Anima giocano un ruolo importante in Dragon Ball Z Kakarot, dato che permettono di accedere a statistiche bonus e altri extra utili allo sviluppo del personaggio. In questa mini-guida vi spieghiamo dove, quando e come ottenere tutti Emblemi Anima nel corso dell'avventura.

Sbloccherete la maggior parte degli Emblemi Anima avanzando semplicemente nella storia, ma ce ne sono alcuni che potreste lasciarvi sfuggire se non gli prestate la dovuta attenzione.

Diversi emblemi, in particolare, potranno essere sbloccati solo completando le missioni secondarie. Queste ultime spuntano solo in un determinato momento della storia, e a un certo punto potrebbero sparire per sempre.

Perdendo l'occasione di completare una missione secondaria, dunque, perdete anche l'opportunità di guadagnare il relativo Emblema Anima, motivo per cui vi consigliamo caldamente di prestare attenzione a tutte le attività presenti nel mondo di gioco. Una buona abitudine che vi tornerà utile, inoltre, anche per guadagnare tante Medaglie D e altre ricompense.

Per aiutarvi nell'intento, di seguito elenchiamo tutti gli Emblemi Anima di Dragon Ball Z Kakarot che potete sbloccare in ordine cronologico, dedicandovi di volta in volta a tutte le missioni disponibili.

Emblemi Anima della Saga dei Saiyan

Goku : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Gohan : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Chi Chi : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Maestro Muten : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Nam : completando la missione secondaria di Nam mentre cercate Gohan

: completando la missione secondaria di Nam mentre cercate Gohan C-8 : completando la missione secondaria di C-8 mentre cercate Gohan

: completando la missione secondaria di C-8 mentre cercate Gohan Re Enma : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Supremo : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Jirobai : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Tenshinhan : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Jiaozi : completando la missione secondaria di Jiaozi dopo aver combattuto con Tenshinhan

: completando la missione secondaria di Jiaozi dopo aver combattuto con Tenshinhan Crilin : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Yamcha : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Piccolo : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Re Kaioh : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Pual : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Mr. Popo : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Pilaf : completando la missione secondaria di Pilaf che appare nell'area occidentale

: completando la missione secondaria di Pilaf che appare nell'area occidentale Shu : completando la missione secondaria di Pilaf che appare nell'area occidentale

: completando la missione secondaria di Pilaf che appare nell'area occidentale Mai : completando la missione secondaria di Pilaf che appare nell'area occidentale

: completando la missione secondaria di Pilaf che appare nell'area occidentale Lunch : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Saibaman : completando la missione secondaria di Bulma che appare nell'area occidentale, rientrate nell'edificio della Capsule Corporation e completate la sua seconda missione secondaria

: completando la missione secondaria di Bulma che appare nell'area occidentale, rientrate nell'edificio della Capsule Corporation e completate la sua seconda missione secondaria Tao Bai Bai : completando la missione secondaria di Tao Bai Bai all'esterno della casa di Goku

: completando la missione secondaria di Tao Bai Bai all'esterno della casa di Goku Eremita della Gru: completate la missione secondaria di Tao Bai Bai all'esterno della casa di Goku

Emblemi Anima Saga di Freezer

Tartaruga : completando la missione secondaria della Tartaruga alla Kame House

: completando la missione secondaria della Tartaruga alla Kame House Bulma : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Vegeta : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Guru : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Nail : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Oolong: completando la missione secondaria di Oolong alla Kame House

Emblemi Anima Saga di Cell

Trunks : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Dr. Brief : completando la missione secondaria del Dr. Brief alla Capsule Corporation

: completando la missione secondaria del Dr. Brief alla Capsule Corporation Bubbles : completando la missione secondaria di Bubble sul pianeta del Re Kaioh

: completando la missione secondaria di Bubble sul pianeta del Re Kaioh Karin : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Baba : completando la missione secondaria di Baba a Papaya Town

: completando la missione secondaria di Baba a Papaya Town C-16 : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Dende : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Shenron : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Stregone del Toro: completando la missione secondaria dello Stregone del Toro all'esterno della casa di Goku

Emblemi Anima Saga di Buu

Marron : completando la missione secondaria di Marron nelle Isole sudorientali

: completando la missione secondaria di Marron nelle Isole sudorientali C-18 : completando la missione secondaria di C-18 alla Kame House

: completando la missione secondaria di C-18 alla Kame House Videl : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Telecronista : completando la missione secondaria del telecronista nell'area dei tornei

: completando la missione secondaria del telecronista nell'area dei tornei Kaioshin : completando la missione secondaria di Kaioshin nell'area desertica

: completando la missione secondaria di Kaioshin nell'area desertica Kibito : completando la missione secondaria di Kaioshin nell'area desertica

: completando la missione secondaria di Kaioshin nell'area desertica Goten : ottenuto durante la storia principale

: ottenuto durante la storia principale Trunks (ragazzino): ottenuto durante la storia principale

Emblemi Anima dopo Saga di Buu (Endgame)

Mr. Satan : completando la missione secondaria di Mr. Satana a Satan City

: completando la missione secondaria di Mr. Satana a Satan City Ginew : accettando la missione di Bulma nelle Isole sudorientali, per poi trovare le Sfere del Drago e riportare in vita Ginew

: accettando la missione di Bulma nelle Isole sudorientali, per poi trovare le Sfere del Drago e riportare in vita Ginew Bora : completando le missioni secondarie di Bora e Upa nelle foreste occidentali

: completando le missioni secondarie di Bora e Upa nelle foreste occidentali Upa : completando le missioni secondarie di Bora e Upa nelle foreste occidentali

: completando le missioni secondarie di Bora e Upa nelle foreste occidentali Suno : completando la missione secondaria di Suno nell'area montuosa a nord

: completando la missione secondaria di Suno nell'area montuosa a nord Bee : completando la missione secondaria di Mr. Satana a Satan City

: completando la missione secondaria di Mr. Satana a Satan City Majin Buu : completando la seconda missione di Mr. Satana a Satan City

: completando la seconda missione di Mr. Satana a Satan City Bonyu : visitando la ricercatrice durante l'endgame nel laboratorio di Bulma, per poi completare la prima sessione di Allenamento speciale

: visitando la ricercatrice durante l'endgame nel laboratorio di Bulma, per poi completare la prima sessione di Allenamento speciale Old Kai : completando la missione secondaria di Old Kai nelle terre di Kai

: completando la missione secondaria di Old Kai nelle terre di Kai Arale : completando la missione secondaria di Arale a West City

: completando la missione secondaria di Arale a West City Gatchan : completando la missione secondaria di Arale a West City

: completando la missione secondaria di Arale a West City Senbei : completando la missione secondaria di Arale a West City

: completando la missione secondaria di Arale a West City C-17 : completando la missione secondaria di Bulma nell'edificio della Capsule Corporation

: completando la missione secondaria di Bulma nell'edificio della Capsule Corporation Porunga : completando la missione secondaria di Moori a New Namek

: completando la missione secondaria di Moori a New Namek Freezer : completando la missione secondaria di Moori a New Namek, per poi sconfiggere Freezer vicino West City

: completando la missione secondaria di Moori a New Namek, per poi sconfiggere Freezer vicino West City Cell : completando la missione secondaria di Moori a New Namek, per poi sconfiggere Cell nell'area del Continente centrale

: completando la missione secondaria di Moori a New Namek, per poi sconfiggere Cell nell'area del Continente centrale Darbula: completando la missione secondaria di Moori a New Namek, per poi sconfiggere Dabura nel Burrone orientale

Emblemi Anima ottenibili con le Sfere del Drago

Questi Emblemi Anima possono essere ottenuti riportando in vita i seguenti personaggi con le Sfere del Drago:

Radish : riporta in vita Radish e completa la sua missione secondaria nel Burrone orientale

: riporta in vita Radish e completa la sua missione secondaria nel Burrone orientale Nappa : riporta in vita Nappa e completa la sua missione secondaria

: riporta in vita Nappa e completa la sua missione secondaria Dodoria : riporta in vita Dodoria e completa la sua missione secondaria

: riporta in vita Dodoria e completa la sua missione secondaria Zarbon : riporta in vita Zarbon e completa la sua missione secondaria

: riporta in vita Zarbon e completa la sua missione secondaria Recoome : riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale

: riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale Burter : riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale

: riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale Jeice : riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale

: riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale Guldo : riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale

: riporta in vita la Ginyu Force e completa le loro missioni secondarie nell'area montuosa sudorientale Appule : riporta in vita Appule e completa la sua missione secondaria nelle Pianure centrali

: riporta in vita Appule e completa la sua missione secondaria nelle Pianure centrali Cui : riporta in vita Cui e completa la sua missione secondaria nelle Pianure centrali

: riporta in vita Cui e completa la sua missione secondaria nelle Pianure centrali Cell Jr : riporta in vita Cell Jr e completa la sua missione secondaria nell'area del Continente centrale

: riporta in vita Cell Jr e completa la sua missione secondaria nell'area del Continente centrale Re Cold : riporta in vita Re Cold e completa la sua missione secondaria nel Continente centrale

: riporta in vita Re Cold e completa la sua missione secondaria nel Continente centrale Babidi : riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali

: riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali Yamu : riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali

: riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali Spopovich : riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali

: riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali Pui Pui : riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali, dopo completa la sua seconda missione nell'area desertica occidentale

: riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali, dopo completa la sua seconda missione nell'area desertica occidentale Yakon : riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali, dopo completa la sua seconda missione nell'area desertica occidentale

: riporta in vita Babidi e i suoi alleati, e completa la sua missione secondaria nelle lontane Isole sudorientali, dopo completa la sua seconda missione nell'area desertica occidentale C-20 : riporta in vita C-20 e completa la sua missione secondaria nell'area montuosa settentrionale

: riporta in vita C-20 e completa la sua missione secondaria nell'area montuosa settentrionale C-19: riporta in vita C-20 e completa la sua missione secondaria nell'area montuosa settentrionale

A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come trovare le Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot. Una volta che avete trovate tutte e 7 le sfere, potete chiedere a Shenron di riportare in vita un determinato personaggio a vostra scelta.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare gli Emblemi Anima, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in apertura. Per altri consigli utili, invece, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Dragon Ball Z Kakarot.