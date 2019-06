Dragon Ball Z Kakarot esce a inizio 2020: ecco il nuovo gameplay trailer

Nel corso della conferenza E3 2019 di Microsoft, Bandai Namco ha pubblicato il nuovo video di gioco di Dragon Ball Z Kakarot con protagonisti Goku e tutti i personaggi del famoso manga di Akira Toriyama.

Conosciuto fino ad ora con il nome in codice di Dragon Ball Project Z, il titolo sarà sviluppato in collaborazione con Cyberconnect e assumerà i contorni di un action ruolistico dominato dall'eterna contrapposizione tra Goku e coloro che cercano di destabilizzare l'universo per sfidare il nostro Saiyan preferito e i suoi amici. Come ogni altro videogioco incentrato sulla proprietà intellettuale di Dragon Ball, naturalmente anche in questo caso l'impianto GDR sarà sorretto da una solida componente picchiaduro con battaglie a incontri caratterizzate dall'utilizzo delle abilità di ciascun eroe e antieroe della serie.

Grazie al nuovo gameplay trailer di Project Z scopriamo così che Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile entro e non oltre la prima metà del 2020. Cosa ne pensate del filmato confezionato da Bandai Namco in occasione dello show losangelino di Microsoft per l'E3 2019?