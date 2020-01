Dragon Ball Z Kakarot si evolve:Bandai Namco svela l'importante novità del prossimo update

Dopo aver provveduto al lancio di Dragon Ball Z Kakarot, i ragazzi di CyberConnect2 sono al lavoro per migliorare ed evolvere l'esperienza di gioco della loro avventura ruolistica: ecco quale sarà la novità principale del prossimo update in arrivo a breve su PC e console.

Ad aiutarci a fare luce sulle innovazioni e sulle migliorie che caratterizzeranno il prossimo aggiornamento ci pensano i curatori dei canali social ufficiali di Dragon Ball in lingua giapponese.

Stando alle anticipazioni provenienti da Twitter, l'update di Dragon Ball Z Kakarot contribuirà a ridurre i tempi di caricamento, velocizzando così il passaggio da una zona all'altra del mondo di gioco e risolvendo, così facendo, uno dei problemi evidenziati dagli utenti della prima ora del GDR di Bandai Namco.

Il messaggio condiviso dai gestori dei social giapponesi della saga di Akira Toriyama non offrono ulteriori indizi sulle ottimizzazioni accessorie che contraddistingueranno questo aggiornamento o tantomeno sugli interventi compiuti da CyberConnect2 per tagliare i tempi di caricamento. Mentre attendiamo di saperne di più su questo update e sulla sua data di arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, invitiamo chi ci segue a leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.