Dragon Ball Z Kakarot: nuove storie e non solo nella versione Nintendo Switch

Il prossimo 24 settembre, l'action RPG Dragon Ball Z Kakarot approderà finalmente su Nintendo Switch in un'edizione che comprenderà fin da subito anche il pacchetto "A New Power Awakens Parte 1 e 2", in cui i giocatori possono combattere Beerus e Golden Frieza.

Come rivela il nuovissimo trailer confezionato da Bandai Namco Entertainment e CyberConnect2, la nuova edizione per l'ibrida includerà anche diverse funzionalità aggiuntive, come un'opzione che permette di scegliere il livello di difficoltà a inizio gioco e due nuove sotto-storie, che ricompenseranno i giocatori con Gotenks e Vegito in qualità di personaggi giocabili. Il preordine di Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch garantisce anche la sotto-missione aggiuntiva "Una sfida con gli amici", un oggetto per cucinare che migliora le statistiche dei giocatori, 10 Medaglie D e l’accesso anticipato all’allenamento con Bonyu, un nuovo personaggio disegnato da Akira Toriyama.

In Dragon Ball Z Kakarot sarà possibile combattere e far evolvere Goku non solo tramite battaglie e allenamenti ma anche attraverso il cucinare, lo schema abilità o la Bacheca Comunità. Goku caccia gli animali, i dinosauri e i pesci per creare pietanze che gli danno dei potenziamenti permanenti. Lo schema abilità attacchi speciali permetterà ai giocatori di migliorare gli attacchi imparati attraverso l’allenamento o lo sviluppo di nuove abilità – usando le sfere Z che si possono trovare nel mondo o ottenere sconfiggendo gli avversari. Sulla Bacheca Comunità i giocatori possono ora vedere i differenti emblemi guadagnati con l’interazione con i vari personaggi dell’universo di Dragon Ball e usarli per avere bonus; grazie ad alcune combinazioni specifiche i giocatori saranno ricompensati da potenziamenti aggiuntivi.

Trovate il trailer dei contenuti della versione Nintendo Switch in cima a questa notizia. Il gioco verrà pubblicato il 24 settembre 2021, nel frattempo potete anche leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.