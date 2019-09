Dragon Ball Z: Kakarot sarà il più fedele possibile all'anime secondo il producer

Come abbiamo visto nell'anteprima di Dragon Ball Z: Kakarot e nelle varie news uscite finora, l'action RPG di Bandai Namco dedicato a Goku e soci sembra rappresentare pienamente il mondo della serie anime che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli anni.

Lo si può evincere anche dall'inserimento di piccole chicche come quella relativa alla scuola guida di Piccolo e Goku, ad esempio, e non si tratta ovviamente di un caso. Ne ha parlato il producer Ryosuke Hara, rivelando che il gioco si propone di essere estremamente fedele all'anime originale.

"Lo scopo del gioco era di essere quanto più fedele possibile alla serie anime di Dragon Ball Z, in modo che il giocatore possa vedere il mondo attraverso gli occhi di Goku. Quindi è una specie di action RPG dove puoi tuffarti nel mondo di Dragon Ball Z", ha dichiarato Hara, che ha poi proseguito:

"Credo che riusciremo a soddisfare le aspettative dei giocatori per quanto riguarda le scene dinamiche, le battaglie e le esplosioni. Siamo riusciti a implementare alla grande queste scene, ma la forza di un RPG è anche quella di raccontare le storie tra le varie battaglie e avvenimenti, e credo che sia stata questa la ragione per cui abbiamo scelto questo genere: per raccontare l'intera storia sin dall'inizio".

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Quanto attendete Dragon Ball Z: Kakarot?