Dragon Ball Z Kakarot: il filmato introduttivo è il sogno di ogni fan dell'anime

I vertici di Bandai Namco e i ragazzi di CyberConenct 2 pizzicano le corde della nostalgia degli appassionati di DBZ dandoci modo di ammirare la spettacolare Opening Cinematic di Dragon Ball Z Kakarot, l'action ruolistico dedicato all'epopea manga e anime di Akira Toriyama.

Il filmato introduttivo ricrea con il motore grafico del titolo le iconiche scene della sigla originaria di Dragon Ball Z, innestandovi degli spezzoni di gameplay e delle panoramiche dedicate alle ambientazioni di DBZ Kakarot che avremo modo di esplorare assieme a Goku e compagni.

Con l'effetto nostalgico una vera e propria Onda Energetica diretta verso il cuore degli appassionati, il team di CyberConnect 2 decide di impreziosire ulteriormente il filmato introduttivo della loro nuova opera digitale con il brano "Cha-La Head-Cha-La" di Hironobu Kageyama, la canzone della storica sigla giapponese.

La commercializzazione di Dragon Ball Z Kakarot è prevista per l'ormai non troppo lontano 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se desiderate ingannare l'attesa per l'uscita di questo ambizioso action GDR, vi riproponiamo il trailer live action con sottotitoli in italiano e il nostro speciale con la prova della demo del nuovo gioco di DBZ.