Dragon Ball Z Kakarot: i giocatori potranno esplorare diverse macroaree

Dopo aver mostrato al pubblico un nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot, precedentemente conosciuto come "Dragon Ball Project Z", il team di sviluppo fornisce ulteriori informazioni sul gioco.

In sviluppo presso gli studi di CyberConnect2, questa nuova trasposizione videoludica della celebre opera di Akira Toriyama, includerà al suo intero diverse macroaree. A condividere questo dettaglio è Hara Ryosuke, producer del gioco, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Dualshockers. Tra le dichiarazioni di quest'ultimo, spiccano le seguenti parole: "[...] non penso che questo sia un vero open-world nella maniera in cui siamo arrivati a comprendere la definizione di un open-world oggi". In seguito a questa premessa, sono state fornite informazioni più specifiche. In paricolare, Ryosuke ha dichiarato che i videogiocatori troveranno in Dragon Ball Z Kakarot "diverse aree o zone molto grandi ed estese". All'interno di queste ultime, che si renderanno disponibili con l'avanzare della trama principale, sarà possibile esplorare diversi archi narrativi.

Per tutte le informazioni relative a questa nuova produzione di CyberConnect2, potete visionare la nostra video anteprima di Dragon Ball Z Kakarot, disponibile sulle pagine di Evereyeye direttamente dall'E3 2019 di Los Angeles.