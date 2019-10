Dragon Ball Z Kakarot: gioco vs anime, scene a confronto!

L'opera manga nata dalle matite di Akira Toriyama e la sua trasposizione anime hanno nel tempo conosciuto un enorme successo. Ora, l'arco narrativo di Dragon Ball Z si appresta a diventare protagonista di una nuova produzione videoludica.

Dragon Ball Z: Kakarot, inizialmente conosciuto con il nome in codice di Dragon Ball Project Z, punta infatti a trasportare i videogiocatori nel cuore dell'universo creato dal mangaka. In seguito all'annuncio della data di pubblicazione del gioco in Giappone, Bandai Namco ne ha confermato l'approdo anche in territorio europeo, dove sarà disponibile a partire dal prossimo 17 gennaio 2020. Per ingannare l'attesa che ci separa dal poter (ri)vivere le iconiche avventure di Dragon Ball Z, la redazione di Everyeye ha confezionato un video speciale, con il quale mettiamo a confronto le scene d'intermezzo di Dragon Ball Z Kakarot con le sequenze più iconiche dell'anime! Con una durata di circa tre minuti e mezzo, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che durante la fiera nipponica, Bandai Namco ha presentato la Collector's Editione ed i bonus preordine di Dragon Ball Z Kakarot. Recentemente, inoltre, il team di sviluppo ha pubblicato nuovi screenshot dedicati a Majin Bu.