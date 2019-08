Dragon Ball Z Kakarot: Gohan, C-16, C-17, Goku e Cell protagonisti di nuove immagini!

Nel confermarlo, Bandai Namco ha reso disponibile un emozionante trailer di Dragon Ball Z Kakarot , che, in lingua italiana, ci introduce proprio ad alcuni dei momenti più salienti della saga di Cell. Ma non solo: la Compagnia ha infatti deciso di condividere con il pubblico altri dettagli su questa sezione della narrazione, pubblicando alcuni nuovi screenshot dedicati. Ovviamente, tra i protagonisti non poteva mancare il giovane Gohan , personaggio centrale di questa fase della serie Z di Dragon Ball. Immortalati anche gli Androidi C-16 e C-17 , oltre a Goku e lo stesso Cell , temibile avversario che dovremo sconfiggere nei panni del figlio del guerriero Sayan. Potete dare uno sguardo alle immagini direttamente in calce a questa news: ansiosi di poter scagliare la vostra Onda Energetica? Vi rammentiamo che nell'ambito di questa saga, anche Trunks del futuro sarà un personaggio giocabile , di cui i giocatori di Dragon Ball Z: Kakarot potranno sperimentare le potenzialità. Il gioco sviluppato da CyberConnect 2 si prepara ad approdare sugli scaffali il prossimo anno, nella sua versione per PC, Playstation 4 ed Xbox One.

