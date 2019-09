Dragon Ball Z Kakarot: Gohan gioca a baseball in un nuovo screenshot

Gli sviluppatori di Dragon Ball Z Kakarot lo hanno messo in chiaro fin dall'inizio: nell'action RPG non rivivremo solamente le battaglie più importanti combattute per la salvezza della Terra, ma anche i momenti più leggeri che hanno visto protagonisti gli eroi nei periodi di calma.

In mattinata, ad esempio, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo screenshot - visibile in calce alla notizia - che mostra Gohan adulto alla prese con il Baseball nel mini-gioco "Home Run Game". Con un colpo perfetto, potremo persino spedire la palla lanciata da Sharpner al di fuori dell'atmosfera, mettendo a segno un Super Home Run! A quanto pare, anche Yamcha potrà giocare a baseball in qualità di battitore - dopotutto, è un giocatore professionista! - mentre Vegeta potrà assumere il ruolo di lanciatore.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Dragon Ball Z Kakarot verrà lanciato in Italia il 17 gennaio 2020 (un giorno dopo rispetto alla data d'uscita giapponese) su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche in una stupenda (e costosa) Collector's Edition. Se per qualche motivo non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il trailer esteso di Dragon Ball Z Kakarot pubblicato in occasione del recente Tokyo Game Show 2019.