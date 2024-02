Dragon Ball Z Kakarot: Goku combatte con Goten nel nuovo video di Goku 's Next Journey

Di ritorno dalla dimensione di Dragon Ball Sparking Zero con Goku e Vegeta in versione Super Saiyan God, ci rituffiamo nelle frizzanti atmosfere di DBZ Kakarot ammirare un video gameplay di Goku's Next Journey, il nuovo contenuto scaricabile in uscita a febbraio.

Il nuovo capitolo del lungo percorso intrapreso da CyberConnect2 per dare forma ai contenuti post-lancio di Dragon Ball Z Kakarot metterà in scena gli eventi narrati nell'episodio di Dragon Ball Z "Bisogna Mantenere la Pace", trasmesso originariamente in Giappone nel 1996.

La sequenza ingame scelta dagli sviluppatori giapponesi per delineare le novità del prossimo contenuto scaricabile di DBZ Kakarot, che fa seguito al video di Goku's Next Journey con Goku e Ub mentre abbandonano il Torneo, vede per protagonista ancora il più celebre dei Saiyan mentre combatte con Goten per spronarlo a sprigionare tutta la sua potenza.

Il lancio di Goku's Next Journey è previsto indicativamente a febbraio, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione del DLC sul 23esimo Torneo Tenkaichi di Dragon Ball Z Kakarot.