Dragon Ball Z Kakarot: Goku combatte nel video della Paris Games Week 2019

Le alte sfere di Bandai Namco e gli sviluppatori di CyberConnect 2 ci propongono un nuovo filmato di gioco di Dragon Ball Z Kakarot per celebrare la loro partecipazione alla Paris Games Week 2019.

Il trailer mostratoci in occasione della manifestazione videoludica francese tratteggia i contorni dell'esperienza grafica, narrativa e di gameplay della prossima epopea action ruolistica incentrata su Goku e sugli iconici personaggi del manga di Akira Toriyama.

Lo scopo dei nostri eroi sarà quello di contrastare la minaccia rappresentata dalla malvagia Armata del Red Ribbon e dalle schiere di alieni che tenteranno di stravolgere la vita degli abitanti della Terra. Attingendo al ricco campionario di abilità e di poteri dei singoli protagonisti di Dragon Ball Z, l'offerta ludica di Kakarot promette di fare felici i cultori della saga di Toriyama attraverso delle frenetiche battaglie e un profondo modulo RPG incentrato sull'esplorazione libera delle ambientazioni (qui trovate un approfondimento sulla mappa di gioco) e sull'interazione con i suoi numerosi abitanti.

La commercializzazione di Dragon Ball Z Kakarot è prevista per il 17 gennaio del prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One. A tal proposito, ricordiamo a chi attende l'uscita di Dragon Ball Z Kakarot l'ultima avventura a mondo aperto incentrata su Goku è tra i protagonisti del Lucca Comics and Games assieme a un altro ambizioso titolo firmato Bandai Namco, ossia One Punch Man A Hero Nobody Knows.