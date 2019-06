Dragon Ball Z Kakarot: Goku esplora e combatte nel primo gameplay dell'open world

Tra le sorprese più gradite della conferenza E3 2019 di Microsoft figura senza dubbio la presentazione di Dragon Ball Z Kakarot, action RPG basato sul celebre universo partorito da Akira Toriyama e precedente conosciuto con il nome di Dragon Ball Project Z.

Durante il media briefing di Redmond è stato mostrato il primo gameplay trailer del gioco che, a causa della sua brevità, ci ha solamente dato un assaggio delle meccaniche di gioco. Per fortuna, arriva in nostro soccorso la redazione di IGN USA, che durante la trasmissione IGN Live ha proiettato ben 13 minuti di gameplay che mostrano Kakarot scorrazzare nel mondo di gioco, raccogliere risorse, combattere a destra e a manca, e parlare con i personaggi non giocanti in compagnia di Piccolo. Potete guardarlo anche voi dirigendovi a questo indirizzo, buona visione!

Dragon Ball Z Kakarot è atteso nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo permetterà ai suoi giocatori di partecipare alle battaglia più epiche della saga e di vivere tante nuove storie scritte per l'occasione.