Dragon Ball Z Kakarot: Goku e Piccolo contro Radish in un video off-screen

I colleghi di Siliconera hanno avuto modo di partecipare all'ACGHK 2019 Game Show di Hong Kong, dove era possibile testare una demo di DRagon Ball Z: Kakarot, nuovo action GDR ispirato al celebre manga/anime sviluppato da CyberConnect2 (gli stessi di Naruto Ultimate: Ninja Storm, per intenderci).

Per l'occasione è stato registrato il video off-screen allegato in apertura di notizia, che mostra le fasi iniziali dell'avventura che coincidono con l'inizio della serie Z. Goku si aggira liberamente per le vaste ambientazioni del titolo utilizzando, all'occorrenza, anche la Nuvola Speedy, per poi unirsi a Piccolo nel combattimento contro Radish, che assieme a Vegeta e Nappa ha appena invaso la Terra.

Trattandosi di un filmato catturato off-screen, la qualità non è delle migliori, ma riesce ugualmente a fornirci un'idea ben precisa sulla giocabilità. Il sistema di combattimento prevede l'utilizzo di un pulsante per scagliare un attacco fisico e di un altro per lanciare un attacco basato sul Ki. La pressione contemporanea di L1 consente di lanciare degli attacchi speciali che consumano Ki, tra cui l'immancabile Kamehameha. Il pulsante triangolo/Y è invece adibito alla ricarica del Ki.

Dragon Ball Z: Kakarot, ricordiamo, è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC durante i primi mesi del 2020. Tra gli altri personaggi confermati figurano Gohan, Krillin, Tien, Yamcha e Chiaotzu. Una demo del titolo potrà essere giocata liberamente nel corso della Gamescom 2019 che si svolgerà dal 20 al 24 agosto.