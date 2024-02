Dragon Ball Z Kakarot Goku's Next Journey ha un degno finale per l'opera di Toriyama!

Il DLC Goku's Next Journey di Dragon Ball Z Kakarot ha finalmente fatto il suo debutto in grande stile. Il contenuto aggiuntivo che mette la parola "fine" ad uno degli archi narrativi più amati dai fan di Dragon Ball è stato reso disponibile dalla giornata di ieri 21 febbraio, pronto a strappare una lacrima nostalgica ai fan della prima ora.

Come raccontatovi durante la recensione dell'ultimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, l'espansione dell'avventura messa a punto dai ragazzi di CyberConnect 2 ha riservato non poche sorprese per i giocatori: oltre ad una serie di contenuti e attività endgame che costituiscono la seconda corposa metà del DLC, Goku's Next Journey di Dragon Ball Z Kakarot amplia il finale dell'arco narrativo che ha reso celebre quanto realizzato da Akira Toriyama verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90.

Il finale di Goku's Next Journey ha regalato ai fan uno scontro spettacolare: com'è possibile osservare tramite il filmato in allegato alla notizia, le ultime battute del DLC sono riservate ad un duro scontro tra Goku e Vegeta, per il quale il nostro eroe protagonista si è allenato fino allo stremo. Con un'ambientazione ed altri elementi che richiamano la prima grande battaglia tra i due (vedasi le iconiche pose da combattimento del primo scontro avvenuto agli inizi di Dragon Ball Z), il duello che segue serve a porre fine ad una rivalità da sempre esistita. Chi vincerà lo scontro tra Goku e Vegeta?

La furia dei colpi dei due Saiyan riecheggia in ogni angolo del pianeta, ma sia Goku che Vegeta finiscono col non avere più energie per lottare ancora. I due rimandano il tutto ad una prossima volta, con il principe dei Saiyan che promette che quella sarà l'occasione in cui lui avrà la meglio. Non appena Goku decide di mettersi in viaggio, Vegeta pone un'ultima domanda al nostro eroe, prima che quest'ultimo si congedi: "Kakarot, perché continui ad inseguire la forza? Io lo faccio per batterti, ma... qual è la tua motivazione?".

Come detto una volta dallo stesso Vegeta ed ora ribadito da Goku, "è come hai detto tu all'inizio del nostro incontro. Lottare è nel nostro istinto. [...] Per quanto ne so, c'è un tipo che vive chissà dove che possiede una potenza assurdamente enorme. Quando penso a cose così, mi sento felicissimo. Perché allora farei di tutto per trovare quel tipo e sfidarlo a un combattimento senza esclusione di colpi. Voglio poter vincere contro ogni avversario. Per questo continuo a impegnarmi per diventare più forte!". È con queste parole che termina la battaglia tra Vegeta e Goku, con il cammino di quest'ultimo per diventare sempre più forte che è pronto a continuare.