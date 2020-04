Dragon Ball Z Kakarot: Goku Super Saiyan God e Beerus in azione in un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot che fa sfoggio degli eccellenti commenti con cui la critica internazionale ha accolto il lancio del gioco. Non si tratta, tuttavia, di un semplice Accolades Trailer come il titolo vorrebbe lasciare intendere, bensì di qualcosa di più: sul finale ci riserva una bella sorpresa!

Nell'ultima parte del filmato ci viene fornito un assaggio di A New Power Awakens Parte 1 - primo DLC del Season Pass ispirato all'arco narrativo de La Battaglia degli Dei - con Goku Super Saiyan God che si appresta ad affrontare il Dio della Distruzione dell'universo 7, Beerus. Avevamo già avuto modo di ammirare i due potentissimi lottatori, per pochissimi istanti, in un teaser trailer di Dragon Ball Z Kakarot di qualche giorno fa: stavolta, tuttavia, permangono a schermo per più tempo, ed è anche possibile sentire Beerus proferire le seguenti parole: "Questo è il meglio che sai fare? Ti prego dimmi che nascondi la maggior parte della tua potenza". Trovate il trailer in cima a questa notizia, buona visione!

Bandai Namco non ha ancora reso nota la data di pubblicazione della prima espansione del Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot, che oltre ai due summenzionati lottatori vedrà la comparsa anche di Vegeta e Whis. La pubblicazione, in ogni caso, dovrebbe avvenire durante questa primavera. Saranno incluse due boss battle, e quella che abbiamo avuto modo di vedere in questo trailer è una delle due.