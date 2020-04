Dragon Ball Z Kakarot: Goku e Vegeta si scatenano contro Beerus nel video del DLC

Manca ormai poco all'uscita del nuovo DLC con Beerus di Dragon Ball Z Kakarot, e così le fucine digitali di CyberConnect2 e Bandai Namco decidono di sfornare un video ricco di scene di gameplay con protagonisti Goku, Vegeta e, ovviamente, il Dio della Distruzione dell'Universo 7.

L'espansione A New Power Awakens - Parte 1 sarà disponibile da domani, 28 aprile, per tutti coloro che hanno acquistato il Season Pass di DBZ Kakarot su PC, PS4 e Xbox One: per tutti gli altri, l'unico modo per poter immergersi nelle sfide del nuovo DLC sarà quello di acquistare la Parte 2, il cui lancio è previsto nel corso dell'anno.

Il primo contenuto aggiuntivo del GDR a mondo aperto di CyberConnect2 consente agli appassionati di Dragon Ball di sbloccare le trasformazioni Super Saiyan God Vegeta e Super Saiyan God Goku in qualsiasi momento della storia principale. Sempre grazie al primo atto di A New Power Awakens si potrà intraprendere la boss battle contro Beerus, un vero e proprio mostro di potenza che vanterà un livello 250 per dare del filo da torcere anche ai giocatori più esperti.

Contemporaneamente all'arrivo del primo DLC del Season Pass assisteremo poi al lancio di un update gratuito che introdurrà Card Game in Dragon Ball Z Kakarot, una modalità che promette di ampliare l'offerta ludica dell'ultima opera di Bandai Namco con una modalità inedita che darà accesso in battaglia a delle carte speciali in grado di modificare profondamente ogni scontro.