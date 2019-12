Dragon Ball Z Kakarot: Goku e Vegeta si scontrano in un nuovo video gameplay

Vi proponiamo 25 minuti di gameplay inediti di Dragon Ball Z Kakarot che mostrano lo scontro tra Goku e Vegeta nell'ultimo GDR a mondo aperto di CyberConnect2, previsto in uscita per il sempre più prossimo 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One sotto l'egida di Bandai Namco.

Nel ricreare la battaglia tra i due Saiyan più celebri dell'epopea manga e anime di Akira Toriyama, gli sviluppatori giapponesi hanno fatto tesoro della pluriennale esperienza maturata con la serie di Naruto Shippuden per dare forma a delle meccaniche picchiaduro venate di elementi GDR che promettono di fare la felicità di tutti gli appassionati del genere.

Parallelamente a queste sfide, gli emuli di Goku e degli altri eroi della saga di Dragon Ball potranno esplorare le mitiche ambientazioni che hanno fatto da sfondo agli eventi dell'interno arco narrativo di DBZ, dalla meccanica delle Sfere del Drago alle reinterpretazioni videoludiche di leggendarie battaglie come quella in cui Vegeta affronta Majin Buu.

Per chi desidera lasciarsi andare ai ricordi d'infanzia e alla nostalgia dei pomeriggi passati a divorare i fumetti e i cartoni animati di Dragon Ball, consigliamo inoltre di ammirare il trailer live action con sottotitoli in italiano.