Dragon Ball Z Kakarot: Golden Freezer nel DLC! Prime immagini!

Golden Freezer si appresta a entrare nella dimensione a mondo aperto di Dragon Ball Z Kakarot: le nuove scene di gameplay lo ritraggono tra i protagonisti dell'espansione A New Power Awakens Part 2.

Con il prossimo, importante contenuto aggiuntivo di DBZ Kakarot, gli autori di CyberConnect2 promettono infatti di estendere il perimetro contenutistico e narrativo dell'avventura targata Bandai Namco per fare spazio al temibile Golden Freezer.

Una volta raggiunta la sua forma più potente, il distruttore di mondi obbligherà gli appassionati della saga di Dragon Ball Z a fare appello a tutta la propria esperienza per avere la meglio su questo formidabile combattente. Come svelato dai giornalisti di V-Jump, oltretutto, al suo fianco troveremo la Squadra Ginew: per questo, Goku e Vegeta avranno l'opportunità di trasformarsi in Super Saiyan Blue e acquisire, così facendo, delle tecniche di combattimento più incisive. Anche gli altri personaggi del roster acquisiranno abilità più avanzate, come la Galick Gun, l'Ultrasonic Fist e l'Ultimate Vanish.

La lotta senza esclusione di colpi tra Golden Frieza che torna dalla morte e gli alleati di Goku farà tremare i pilastri del cielo nel corso di questo autunno, con l'uscita del DLC A New Power Awakens di Dragon Ball Z Kakarot su PC, PS4 e Xbox One.