Dragon Ball Z Kakarot: Golden Freezer si scatena nel video di A New Power Awakens Part 2

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il produttore capo di Dragon Ball Z Kakarot, Ryosuke Hara, illustra le principali novità in arrivo con la Parte 2 di A New Power Awakens pubblicando un video e delle scene di gameplay inedite.

Il protagonista indiscusso della seconda espansione maggiore dell'action a mondo aperto di CyberConnect2 sarà Golden Freezer. Per avere la meglio contro il redivivo Frieza, Goku e Vegeta dovranno trasformarsi in Super Saiyan Blue e sfruttare il loro immenso potere per evolvere tecniche di combattimento e abilità inedite insieme agli altri eroi della Terra.

Ad accompagnare il ritorno dalla morte di Freezer ci sarà la Squadra Ginew, da qui la necessità di compiere la trasformazione SSGSS per completare le sfide offerte dalla Battaglia dell'Orda, un'attività che vedrà Goku e compagni affrontare un numero enorme di nemici per ricreare ingame la disperata battaglia contro l'esercito di Freezer.

Con il DLC 2 di Dragon Ball Z Kakarot, CyberConnect 2 promette inoltre di migliorare l'intelligenza artificiale degli avversari, migliorare gli effetti sonori, espandere le opzioni di gameplay offerte dalle abilità dei singoli personaggi e ricreare battaglie fedeli alle opere originali. DBZ Kakarot: A New Power Awakens Part 2 sarà disponibile dal 17 novembre su tutte le PC, PlayStation 4 e Xbox One e PC: chi possiede il Season Pass potrà scaricarlo senza costi aggiuntivi.