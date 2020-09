Dragon Ball Z Kakarot: Golden Frieza torna dalla morte nei primi scatti del nuovo DLC

A pochi giorni di distanza dall'annuncio avvenuto sulle pagine del magazine giapponese V-Jump, Bandai Namco Entertainment e CyberConnect2 hanno pubblicato i primi screenshot ufficiali di A New Power Awakens Pt. 2, secondo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, che vede il temibile Frieza tornare dalla morte in versione Golden, più forte che mai.

Grazie alla capacità di trasformarsi in Golden Frieza, il temibile villain sarà in grado di colpire tutti i suoi avversari con nuovi attacchi devastanti. Il DLC A New Power Awakens Parte 2 offre una boss battle che include il famoso duo composto da Goku e Vegeta, che saranno in grado di trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan, una forma ancora più potente con tante nuove tecniche di combattimento. Potete ammirare in nuovi screenshot nella galleria allegata in calce a questa notizia: oltre a Kakarot, Vegeta e Golden Frieza, c'è anche la Squadra Ginew!

A New Power Awakens Parte 2 verrà lanciato nel corso del prossimo autunno, e potrà essere ottenuto solamente con l’acquisto del Season Pass (24,99 euro) o del bundle A New Power Awakens Set. Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.