Dragon Ball Z Kakarot: Gotenks e Vegito giocabili gratis con la nuova patch

Poche settimane dopo il lancio di Dragon Ball Z Kakarot su Nintendo Switch, Bandai Namco Entertaiment ha aggiornato l'action RPG su PlayStation 4, Xbox One e PC aggiungendo a queste versioni - in via del tutto gratuita - le caratteristiche esclusive dell'edizione per la console ibrida.

Grazie alla Patch 1.81 di Dragon Ball Z Kakarot, a partire da oggi anche gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC possono accedere al nuovo selettore per il livello di difficoltà (impostabile su Facile, Normale e Difficile) e alle due missioni secondarie con protagonisti Gotenks e Vegitto, chiamate rispettivamente "A Little Healthy Competition" e "Elder Kai, Vegeta, and Bulma". Al termine dei due incarichi, affrontabili dopo il completamento della campagna principale, i due lottatori verranno sbloccati come personaggi giocabili. Trovate un assaggio dei nuovi contenuti nelle immagini di anteprima allegate in calce a questa notizia.

Lo sapete che Dragon Ball Z Kakarot in Edizione Deluxe è in sconto sul PlayStation Store? Lo abbiamo inserito tra i nostri consigli per gli acquisti a tema anime. La Deluxe Edition a prezzo scontato (29,69 euro) include anche le due parti del DLC A New Power Awakens e l'espansione The Warrior of Hope. Oggi è anche stato annunciato che Dragon Ball Z Kakarot arriverà su Google Stadia il 26 ottobre.