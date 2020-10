Dragon Ball Z Kakarot: i Guerrieri Z e le Forze di Freezer combattono in nuove immagini

Con l'annuncio dell'arrivo di una modalità 1vs100 in Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco ci accompagna verso il lancio di A New Power Awakens Parte 2 con una nuova infornata di immagini che mostrano le battaglie combattute tra i Guerrieri Z e le Forze di Freezer.

La prossima espansione dell'action ruolistico di CyberConnect2 promette infatti di ampliare l'offerta ludica e contenutistica del titolo attraverso una serie di interventi che, nelle intenzioni dei suoi autori, contribuiranno ad arricchirne sia il gameplay che la storia.

Il secondo contenuto scaricabile di A New Power Awakens vedrà così Goku e Vegeta fronteggiare Golden Freezer e la Squadra Ginew: per riuscirci, i membri più rappresentativi dei Guerrieri Z dovranno trasformarsi in Super Saiyan Blue e servirsi di quello straordinario potere per acquisire nuove tecniche di combattimento e abilità.

Le Forze di Freezer attaccheranno la Terra in autunno, in coincidenza del lancio su PC, PS4 e Xbox One di A New Power Awakens Parte 2 sia come DLC acquistabile singolarmente che all'interno del Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot. In calce alla notizia trovate le nuove immagini condivise da Bandai Namco per tratteggiare i contorni dell'esperienza che ci attende con la nuova espansione di DBZ Kakarot.