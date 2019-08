Dragon Ball Z Kakarot: la guida dell'auto non sarà limitata all'episodio della patente

Per la gioia di tutti gli appassionati, nei giorni scorsi Bandai Namco Entertainment ha annunciato che l'action RPG Dragon Ball Z Kakarot includerà anche la saga degli Androidi e di Cell, oltre a momenti meno importanti nell'economia della storia come l'esilarante episodio filler che vedeva Son Goku e Piccolo alle prese con l'esame della patente.

In un'intervista concessa ai colleghi di Twinfinite nel corso della Gamescom 2019, il produttore del gioco Ryosuke Hara ha spiegato che il team, in realtà, non ha considerato quell'episodio come un riempitivo. La loro intenzione è quella di calare i giocatori nella vita di Goku, che non è fatta di soli combattimenti. Una volta ottenuta la patente, inoltre, potranno guidare l'auto in giro per il mondo di gioco, anche se non sarà poi tanto veloce: volare vi farà risparmiare molto tempo!

In ogni caso, Hara-san ha svelato che ci saranno delle attività specifiche nelle quali i giocatori saranno chiamati ad utilizzare l'auto. "Stiamo lavorando a delle cose che richiederanno l'uso dell'auto" s'è limitato a riferire il produttore, senza svelare, purtroppo, altre informazioni. L'uso dell'auto non sarà quindi limitato a quell'episodio o fine a sé stesso, ma sarà esteso anche ad altre attività, probabilmente missioni secondarie o mini-giochi.

Non vediamo l'ora di saperne di più. Il titolo, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC all'inizio del 2020. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Dragon Ball Z Kakarot curata dal nostro Giuseppe Arace.