Dragon Ball Z Kakarot: Guida ai Controlli in combattimento e movimento

L'attesissimo Dragon Ball Z Kakarot è finalmente disponibile su PS4, Xbox One e PC. Per aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco, in questa mini-guida vi forniremo una panoramica sui controlli in combattimento e in movimento del nuovo Action RPG di CyberConnect2.

Trattandosi di un Action RPG in piena regola, Dragon Ball Z Kakarot alterna fasi esplorative e di combattimento. Di seguito vi forniamo una panoramica sui controlli da usare in battaglia e in movimento, utile da consultare in qualsiasi momento per prendere confidenza con i comandi e le meccaniche di gioco.

I pulsanti sono riferiti alle versioni PS4 e Xbox One del gioco.

Controlli di Dragon Ball Z Kakarot in combattimento

L2(tenuto premuto)/LT(tenuto premuto) - Guardia

L2(tenuto premuto) + Quadrato/L2(tenuto premuto) + X - Burst

R1/RB - Movimento

R1 + R2(tenuto premuto)/RB + RT(tenuto premuto) - Movimento verticale

R1 + X(tenuto premuto)/RB + A(tenuto premuto) - Boost

R1/RB - Super Boost

Triangolo(tenuto premuto)/Y(tenuto premuto) - Carica Ki/Surge

Quadrato/X - Attacco Ki Blast

Cerchio/B - Attacco Melee

X/A - Passo

R2(tenuto premuto)/LT(tenuto premuto) - Annulla Bersaglio/Lock

Options/Start - Pausa

L1(tenuto premuto)/LB(tenuto premuto) - Palette Super Attacco

L2(tenuto premuto) + X/LT(tenuto premuto) + A - Attacco Vanish

R1(tenuto premuto)/RB(tenuto premuto) - Palette di Supporto

X + R2(tenuto premuto)/A + RT(tenuto premuto) - Palette Trasformazioni

Levetta destra - Cambia Bersaglio

Controlli di Dragon Ball Z Kakarot in movimento

Cerchio/B - Interagisci/Parla

Triangolo(tenuto premuto)/Y(tenuto premuto) - Boost per il Volo

X/A - Salta

L2(tenuto premuto) + Quadrato/LT(tenuto premuto) + X - Ki Blast

L2(tenuto premuto) + Quadrato(tenuto premuto)/LT(tenuto premuto) + X(tenuto premuto) - Ki Blast Caricato

Touch Pad/Back - Cambia Mappa

Options/Start - Menu Principale

R1(tenuto premuto)/RB(tenuto premuto) - Boost Verticale

L1(tenuto premuto)/LB(tenuto premuto) - Ricerca Ki

R1/RB - Movimento

R1(premuto)/RB(premuto) - Slancio

Levetta destra - Muovi Telecamera

Levetta destra(tenuto premuto) - Reset posizione Telecamera

Vi state divertendo con Dragon Ball Z Kakarot? Ricordiamo che al momento del lancio il gioco ha ricevuto la patch 1.02, update che introduce ben 11 sub quest. Se ancora non siete in possesso del titolo e siete curiosi di vederlo in azione, non dimenticate di dare un'occhiata alle prime due ore di gameplay del nuovo Action RPG di CyberConnect2.

Per saperne di più sul titolo, invece, potete leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.