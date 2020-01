Dragon Ball Z Kakarot Guida Zeni: come guadagnare soldi velocemente

Dopo avervi mostrato come salire di livello in Dragon Ball Z Kakarot, in questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnare e accumulare rapidamente gli Zeni, la valuta in-game del nuovo Action RPG di CyberConnect2.

Gli Zeni sono la valuta in-game di Dragon Ball Z Kakarot, vale a dire i soldi che potrete spendere per acquistare oggetti e risorse utili, tra cui i materiali richiesti per ottenere l'auto di Goku. Guadagnerete gli Zeni semplicemente giocando, portando a termine le missioni e rivendendo gli oggetti che possono essere scambiati con i vendor.

Tuttavia, se avete bisogno di accumulare questa valuta in modo rapido, esistono dei metodi che vi consentono di guadagnare gli Zeni rapidamente. Vediamo come.

Esprimete il vostro desiderio a Shenron

Dopo aver trovato le 7 Sfere del Drago potete esprimere tre desideri a Shenron. Uno di questi desideri vi farà ottenere ben 30.000 Zeni, una bella quantità di soldi da riporre nelle vostre tasche. Vi consigliamo dunque di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come trovare le 7 Sfere del Drago in Kakarot, e assicurarvi ogni volta di selezionare il desiderio che vi ricompensa con gli Zeni.

Dedicatevi alle missioni secondarie

Durante la storia principale non trascurate le missioni secondarie. Possono farvi ottenere una buona quantità di oggetti da vendere in cambio degli Zeni.

Una nota importante da tenere a mente: le missioni secondarie di ogni capitolo spariscono al completamento di quest'ultimo. Se siete interessati a portarle a termine, dunque, non mettetele da parte.

Vendete le Squame dei Pesci d'Oro

Le squame dei pesci d'oro possono essere vendute in cambio di 3000 Zeni. Durante le fasi esplorative tenete d'occhio i luoghi in cui è possibile pescare, e non lasciatevi sfuggire l'occasione di catturare qualche pesce d'oro. Vendendo le loro squame potrete accumulare un bel gruzzoletto di Zeni.

Abbattete i Dinosauri

Potete cacciare i dinosauri erranti per raccogliere materiale da vendere o usare in cucina. Le zanne valgono 1800 Zeni ciascuna, e avere la carne è necessario per preparare dei buoni pasti. Cercate dunque di abbattere i dinosauri ogni volta che ne vedete uno!

Se avete bisogno di altri consigli utili per il nuovo Action RPG di CyberConnect2, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Dragon Ball Z Kakarot.