Dragon Ball Z Kakarot: le iconiche battaglie della saga Z nelle nuove immagini

Nel mentre i fan di Super possono deliziarsi con le nuove immagini dedicate a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution in arrivo in Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco Entertainment non ha mancato di pubblicare una ricca galleria di immagini dedicate anche al nuovo progetto action-RPG di CyberConnect2, Dragon Ball Z Kakarot.

Pur limitandosi ad arrivare fino al celeberrimo scontro con Frieza, la serie di immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia mette in mostra alcuni tra i momenti più rappresentativi del manga/anime di Akira Toriyama. Gli scatti mostrano diverse battaglie iconiche combattute da Goku, tra cui quelle che vedono protagonisti Piccolo, Nappa, Radish, Vegeta e lo stesso Frieza.

Grazie alla rivista nipponica Famitsu, abbiamo recentemente scoperto che il titolo di CyberConnect2 racconterà l'intero arco narrativo di Dragon Ball Z: non vediamo quindi l'ora di ammirare anche i due restanti villain principali dell'arcinota saga, ovvero Majin Bu e Cell, nelle loro rispettive trasformazioni.

Lasciandovi alla visione degli screenshot vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles abbiamo avuto l'opportunità di provare per la prima volta con mano l'action-GDR: vi rimandiamo dunque alla nostra Anteprima di Dragon Ball Z Kakarot per tutti gli approfondimenti del caso.