Dragon Ball Z Kakarot: immagini della Saga di Buu, Emblemi Anima e Campi d'Allenamento

Giornata particolarmente ricca per Dragon Ball Z Kakarot, nuovo action RPG in uscita l'anno prossimo. Bandai Namco Entertainment ha pubblicato tante nuove immagini tratte dalla saga di Buu e ha illustrato nel dettaglio due importanti meccaniche di gioco, la Bacheca Comunità e i Campi d'Allenamento.

Gli screenshot, che potete visionare nella galleria in calce a questa notizia, mostrano, tra le altre cose, Gohan che si dirige verso la Spada Z, la sua ultimate Super Masenko, gli attacchi Calamity Buster, Infinity Buster e Vanishing Ball di Kid Buu, Goku e Vegeta durante la fusione in Vegito e le schermate della Bacheca Comunità. Tale meccanica funziona nel modo seguente: quando si completano le quest di alcuni personaggi o si raggiungono determinati punti nella storia, guadagnerete degli Emblemi Anima (ognuno dei quali legato ad uno specifico personaggio dell’universo di Dragon Ball). Dopo aver assegnato questi Emblemi Anima sulla Bacheca Comunità, sarà possibile attivarli in combinazione con gli altri per guadagnare bonus speciali e potenziamenti. Combinare diversi personaggi con gli altri sblocca anche dialoghi esclusivi.

I Campi d'Allenamento, invece, possono essere trovati in diverse aree e permettono di combattere contro Guerrieri Z o nemici con cui si è lottato in passato o contro sé stessi. Completando l’allenamento, guadagnerete dei nuovi Super Attacchi o potenzierete quelli esistenti. Un campo d'allenamento gestito da Piccolo è visibile tra le immagini in calce alla notizia: viene anche mostrata la trasformazione della Kamehameha in Super Kamehameha.

Dragon Ball Z Kakarot verrà lanciato su PlaySTation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Quest'oggi ci siamo divertiti a realizzare un trailer con i doppiatori italiani dell'anime Dragon Ball Z.