Dragon Ball Z Kakarot, macchina del tempo presto in arrivo: la conferma ufficiale!

In attesa di scoprire se il DLC Battle Gods arriverà in Dragon Ball Z: Kakarot, arriva un'interessante annuncio direttamente dai vertici di Bandai Namco.

Tramite l'account Twitter giapponese dedicato a Dragon Ball Z: Kakarot, è stato infatti confermato che molto presto la macchina del tempo sarà resa operativa all'interno dell'action RPG. La struttura, nello specifico, consentirà ai giocatori che hanno completato l'avventura principale di compiere un viaggio a ritroso nel tempo per rivivere uno specifico arco narrativo presente nel gioco. In questo modo, ad esempio, sarà possibile dedicare la propria attenzione a delle quest secondarie che erano state saltate in occasione della prima run in Dragon Ball Z: Kakarot.

Purtroppo, Bandai Namco non ha annunciato la data di attivazione di questa nuova feature, che sarà sbloccata probabilmente tramite la pubblicazione di un aggiornamento. Tuttavia, possiamo comunicare che l'attesa non sarà eccessivamente lunga: il cinguettio ha infatti confermato che la macchina del tempo diverrà accessibile nel corso del mese di marzo. Nuovi dettagli in merito saranno dunque comunicati dal team di sviluppo nelle prossime settimane.



In chiusura, cogliamo l'occasione per ricordare che uno degli ultimi aggiornamenti di Dragon Ball Z: Kakarot ha ridotto i tempi di caricamento dell'action RPG firmato dal team di sviluppatori di CyberConnect 2.