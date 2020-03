Dragon Ball Z Kakarot: la Macchina del Tempo è disponibile da oggi

Come annunciato nella giornata di ieri, Bandai Namco ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento che introduce la Macchina del Tempo in Dragon Ball Z Kakarot, funzionalità molto richiesta dalla community.

Grazie alla Macchina del Tempo sarà possibile ripetere le missioni della storia più volte, dunque se l'esito di una sfida non vi ha convinto particolarmente adesso potrete rigiocarla senza troppi problemi. Il rollout dell'aggiornamento è appena iniziato su PC, PlayStation 4 e Xbox One e verrà completato nelle prossime ore, dunque possiamo aspettarci che la Macchina del Tempo sia disponibile per tutti nel corso della giornata odierna. Per usare la Macchina del Tempo vi basterà andare nella sede della Capsule Corporation e qui troverete ad attendervi questo utile macchinario.

Il Super Saiyan God è in arrivo di DBZ Kakarot insieme ad altri personaggi, Bandai Namco continuerà infatti ed espandere il gioco nei prossimi mesi con tanti nuovi contenuti, Dragon Ball Z Kakarot ha venduto oltre due milioni di copie dal lancio diventando così uno dei giochi di Dragon Ball di maggior successo degli ultimi anni insieme all'acclamato Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse.

Sono in molti ad attendere l'annuncio di un nuovo gioco di DB quest'anno, destinato magari a PlayStation 5 e Xbox Series X, per il momento però tutto tace da parte di Bandai Namco.