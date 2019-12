Dragon Ball Z Kakarot: Majin Buu e fusioni in azione nel nuovo trailer!

La nuova edizione del Jump Festa è attualmente in corso di svolgimento in Giappone: dall'evento nipponico sono giunte interessanti novità sull'attesa trasposizione videoludica di Dragon Ball Z, firmata dagli sviluppatori di Bandai Namco.

La software house ha infatti colto l'occasione per presentare al pubblico un nuovo trailer di Dragon Ball Z: Kakarot. Sulle note di "We Gotta Power", il filmato è interamente dedicato all'arco narrativo di Majin Buu. Oltre a quest'ultimo, il nuovo trailer vede in azione numerosi personaggi, da Goku a Vegeta, passando per Gohan e Kaioshin, fino ai malvagi Darbula e Mago Babidi. Grandi protagoniste anche le meccaniche legate alla fusione, potente tecnica che consente a due combattenti di unire temporaneamente le proprie per forze, allo scopo di dare vita ad una potente terza entità. Il filmato, ad esempio, ci offre un assaggio delle potenzialità di Gotenks, unione dei giovani Goten e Trunks. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Nel corso del Jump Festa, Bandai Namco ha inoltre mostrato un nuovo video gameplay di Dragon Ball Z Kakarot, che ha offerto un'interessante panoramica sulla nuova trasposizione videoludica del personaggio di Trunks. Un ricca periodo per i giocatori che attendono la produzione: solo pochi giorni fa è stata infatti presentata anche il filmato iniziale del gioco, accompagnato dalle note dell'iconica sigla italiana "What's My Destiny Dragon Ball".