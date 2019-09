Dragon Ball Z Kakarot: mangiare fornirà bonus permanenti a Goku!

I videogiocatori che amano il manga di Akira Toriyama avranno seguito con piacere il flusso di notizie proveniente dal Tokyo Game Show: il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot ha infatti svelato la data di uscita del gioco.

Ma non solo: durante la fiera nipponica sono stati condivisi ulteriori interessanti dettagli sulle caratteristiche della produzione Bandai Namco. Sulle pagine del PlayStation Blog, in particolare, si è discusso dei boss che ci ritroveremo ad affrontare all'interno del gioco. Il team di sviluppo ha come obiettivo quello di rendere gli scontri con i maggiori avversari di Goku delle vere e proprie boss-fight da gioco di ruolo. Per questa ragione, "gli HP, la potenza e i moveset dei principali villain del gioco possono superare le capacità di Goku [...]".



Se il giocatore percepisce di trovarsi di fronte ad un avversario particolarmente ostico, sarà possibile potenziare Goku in diversi modi. Tra questi, dettaglio peculiare, viene citata...l'alimentazione! "A differenza di molti altri RPG - si riporta - in Dragon Ball Z Kakarot, mangiare del cibo no vi darà solo buff temporanei, ma anche dei buff permanenti!". In quest'ottica, raccogliere ingredienti all'interno del mondo di gioco per poi consegnarli a Chichi potrebbe rivelarsi un'attività particolarmente interessante.



In chiusura, vi ricordiamo Dragon Ball Z Kakarot includerà la saga di Majin Bu.