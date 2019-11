Dragon Ball Z Kakarot: la meccanica delle Sfere del Drago illustrata nel dettaglio

Pochi giorni fa, il magazine giapponese V-Jump ha svelato la presenza delle Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot, action RPG che ci permetterà di rivivere nei panni di Goku e dei suoi compagni tutti gli avvenimenti della saga Z, e non solo...

Quest'oggi Bandai Namco è tornata sull'argomento per illustrare al meglio le meccaniche di gioco legate alle celebri sfere che danno il nome all'intero franchise. In Dragon Ball Z: Kakarot, potrete andare alla ricerca delle sette Sfere del Drago sparpagliate in diverse aree del mondo. Localizzandole e collezionandole, otterrete il privilegio di evocare il potente Shenron per far rivivere i nemici sconfitti in precedenza. Incontrando e lottando contro questi ex avversari, potreste sbloccare opzioni di dialogo basate sul contesto. Ad esempio, ridando vita a Frieza dopo aver sbloccato la trasformazione in Super Saiyan 3 di Goku (una trasformazione che il potente villain non ha visto animelle originale), i due personaggi intratterranno una conversazione completamente inedita! Inoltre, sconfiggendo questi nemici guadagnerete XP e sbloccherete gli Emblemi Anima che potranno essere usati nella Bacheca Comunità per ottenere nuove abilità.

Nelle immagini allegate nella galleria in calce sono stati immortalati alcuni momenti della ricerca, l'incontro con due villain appena resuscitati (Frieza e Cell), il menu dedicato nella Bacheca Comunità e anche un artwork che riunisce tutti gli avversari della serie. Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020.