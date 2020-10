Dragon Ball Z Kakarot: una modalità 1vs100 sarà inclusa nel prossimo DLC

Buone notizie per tutti i giocatori di Dragon Ball Z Kakarot: l'atteso DLC A New Power Awakens Pt. 2 sarà ancor più corposo di quanto inizialmente preventivato. Dalle pagine del magazine giapponese V-Jump è infatti emerso che offrirà anche una modalità 1 contro 100

È noto da tempo che A New Power Awakens Pt. 2 vedrà il temibile Frieza tornare dalla morte in versione Golden, più forte che mai, costringendo Goku e Vegeta - che saranno in grado di trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan - ad unire le forze per sconfiggerlo in una spettacolare Boss Battle. Ebbene, è stato confermato che il DLC offrirà anche una modalità 1vs100 chiamata Mod Battle che vedrà i giocatori impegnati in furiose battaglia contro cento nemici in contemporanea. Per fortuna, oltre alle mosse già note e alle Z Combinations con i personaggi di supporto, potranno fare affidamento su attacchi nuovi di zecca, come Maximum Kamehameha and Extreme Speed Fist.

Purtroppo, Bandai Namco non ha ancora pubblicato un video con la modalità in azione, ma siamo sicuri che è solo questione di tempo. A New Power Awakens Parte 2, ricordiamo, verrà lanciato nel corso del prossimo autunno, e potrà essere ottenuto solamente con l’acquisto del Season Pass (24,99 euro) o del bundle A New Power Awakens Set. Assieme al DLC sarà pubblicato anche un aggiornamento gratis con il gioco della carte Dragon Ball Card Warriors.