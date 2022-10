Dragon Ball Z Kakarot si fa nextgen: la versione PS5 e Xbox Series X/S ha una data

L'update update gratis di Dragon Ball Z Kakarot su PS5 e Xbox Series X/S ha finalmente una data di lancio. A fornircela è Bandai Namco con l'ultimo, interessante video ingame che illustra nel dettaglio tutte le innovazioni e le aggiunte apportate da questo aggiornamento.

La patch che ottimizzerà il GDR open world di CyberConnect 2 all'architettura hardware e alle funzionalità più evolute delle console Sony e Microsoft di ultima generazione darà modo a Goku e compagni l'opportunità di accedere a tempi di caricamento sensibilmente ridotti e alla possibilità di immergersi in un mondo di gioco ancora più ricco di dettagli e 'fluido', grazie ai 60fps garantiti dall'aumento di framerate.

La nuova tappa del viaggio intrapreso da Goku per salvare la Terra dall'ennesima minaccia proveniente dalle stelle (ma non solo) partirà ufficialmente il 13 gennaio 2023, con l'arrivo della patch nextgen di DBZ Kakarot su PS5 e Xbox Series X/S.

Oltre all'aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono già il gioco su PS4 e Xbox One, a partire dal 13 gennaio sarà possibile accedere anche al Season Pass 2 e, con esso, al DLC "Bardock - One Man’s Final Battle" incentrato sulla fugura del leggendario Sayian padre di Goku. Infine, il card game disponibile nel gioco, Card Warriors, sarà anche disponibile per le nuove versioni e sarà implementato come versione offline per i giocatori singoli. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione dell'action RPG Dragon Ball Z Kakarot.