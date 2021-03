Dragon Ball Z Kakarot: non è prevista una versione per Switch, Bandai Namco chiarisce

Nella serata di ieri la divisone sudamericana di Bandai Namco ha scosso i fan di Dragon Ball Z Kakarot mostrando un video del nuovo DLC che faceva presagire l'arrivo del gioco su Nintendo Switch. Oggi tuttavia il publisher ha smentito questa possibilità.

Il profilo Instagram di Bandai Namco Sudamerica ha infatti pubblicato un trailer di Trunks: The Warrior of Hope, il nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, che mostrava in chiusura i loghi delle piattaforme d'uscite. Tra questi comparivano anche Nintendo Switch e Xbox Series X/S, console sulle quali il titolo non è ancora ufficialmente disponibile. La community ha quindi subito pensato all'arrivo di un porting imminente per la console ibrida della grande N e ad una versione "Enchanced" per le nuove arrivate in casa Microsoft.

In risposta a tutto questo Bandai Namco ha tuttavia ribadito che si è trattato di un semplice errore e che al momento non è previsto l'arrivo di una versione di Dragon Ball Z Kakarot su Nintendo Switch, glissando completamente sul supporto a Xbox Series X e S. Questo non esclude però completamente la possibilità di vedere un porting e un aggiornamento per next-gen nel futuro prossimo. Non rimane che attendere ulteriori notizie e come sempre vi terremo aggiornati.