Dragon Ball Z Kakarot: ecco il nostalgico trailer live action con sottotitoli in italiano

L'incredibile operazione nostalgia compiuta da Bandai Namco con il trailer live action di Dragon Ball Z Kakarot meritava un ulteriore approfondimento: la redazione di Everyeye.it ha così deciso, con l'aiuto di Umberto Merone, di tradurre in italiano i dialoghi in giapponese del video.

Lo spot che dà ufficialmente inizio alla campagna promozionale del GDR a mondo aperto di Dragon Ball è un omaggio ai ricordi d'infanzia custoditi dai milioni di appassionati cresciuti nel mito di Goku e degli altri personaggi della saga di Akira Toriyama.

La traduzione in italiano dello spot in live-action ci consente così di apprezzare le sfumature dei dialoghi intercorsi tra i protagonisti del video, intenti ad immergersi nelle atmosfere di DBZ Kakarot dopo aver ripercorso mentalmente i ricordi più teneri e, per certi versi, buffi che li legano alla serie manga e anime. D'altronde, chi non ha mai sognato di aumentare il proprio livello di Ki o di lanciare delle devastanti Onde Energetiche mimando la Kamehameha di Goku?

Questo tuffo nei ricordi non può che alimentare l'attesa per l'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, prevista qui da noi per il 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One: qualora ve la foste persa, vi riproponiamo l'ultimo gameplay trailer in cui Vegeta affronta Majin Bu.