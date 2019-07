Dragon Ball Z Kakarot: tutte le novità su storia, grafica e progressione del gameplay in un video

Quando manca ancora qualche mese al lancio di Dragon Ball Z Kakarot, nel frattempo per prepararci al meglio approfondiamo i principali aspetti del gioco come storia, comparto tecnico e progressione del gameplay.

Dragon Ball Z: Kakarot è il nuovo Action RPG di Bandai Namco che promette di raccontare il mondo del manga e dell'anime creato da Akira Toriyama, come mai fatto prima. È anche per questo che, dopo diversi titoli a tema principalmente sotto forma di picchiaduro, i fan della saga non vedono l'ora di scoprirne di più su questo titolo, che sembra avrà un taglio piuttosto diverso.

Una notizia di stamattina che farà sicuramente piacere agli amanti della saga e a coloro che aspettano il videogame è che Goku non sarà l'unico personaggio giocabile di Dragon Ball Z: Kakarot, ma sarà affiancato da Vegeta, Piccolo e Gohan, che potranno essere sia utilizzati come semplice supporto, sia come eroi giocabili, per l'appunto.

Questa e tutte le ultime novità sul gioco le trovate sul nostro sito. Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Dragon Ball Z Kakarot, che siamo riusciti a provare durante lo scorso E3. Se non vi basta, ci sono anche gli ultimi screenshot di Dragon Ball Z Kakarot.

Adesso però, godiamoci il video.