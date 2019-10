Dragon Ball Z Kakarot: nuove immagini ci mostrano Goku in versione Super Saiyan 3

Dopo averci annunciato la presenza in Dragon Ball Z: Kakarot della Saga di Bu e di svariati siparietti comici direttamente dall'anime, Bandai Namco ha finalmente pubblicato qualche immagine che mostra una delle trasformazioni più amate di Goku.

Grazie ai quattro screenshot del gioco pubblicati nel corso delle ultime ore possiamo infatti ammirare in tutto il suo splendore Goku in versione Super Saiyan di terzo livello, ovvero con la lunga e folta chioma bionda e la totale assenza di sopracciglia. Nelle immagini possiamo vedere il protagonista mentre esegue la sua Onda Energetica o sferra il devastate Pugno del Drago. C'è anche uno scatto piuttosto buffo che mostra Goku afferrare Kid Bu e mordergli la testa.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco e sui personaggi giocabili, vi ricordiamo che il suo arrivo in tutti i negozi è previsto per il prossimo 17 gennaio 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.

I fortunati utenti che parteciperanno al Lucca Comics & Games 2019, evento al quale sarà presente anche la redazione di Everyeye, potranno provare in anteprima Dragon Ball Z Kakarot e One Punch Man.

Nel caso in cui foste curiosi di vedere il gioco in movimento, vi invitiamo a dare uno sguardo al gameplay showcase di Dragon Ball Z Kakarot, nel quale è possibile vedere anche qualche combattimento.