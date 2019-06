Dragon Ball Z Kakarot: tra i nuovi screenshot c'è anche la mappa di gioco

Dopo aver assistito a diversi trailer e ad immagini focalizzate sui vari personaggi, i nuovi screenshot di Dragon Ball Z Kakarot ci permettono finalmente di dare una prima occhiata alla world map.

Nell'immagine vengono infatti mostrate alcune delle ambientazioni che potremo liberamente esplorare e, tra queste, troviamo la casa di Goku, l'isoletta del Genio delle Tartarughe, il nascondiglio di Yamcha e Orange City. Si tratta molto probabilmente solo di una piccola porzione del mondo di gioco, che stando alle immagini mostrate dovrebbe consentirci anche di esplorare il pianeta Namek, dove affronteremo ancora una volta Freezer e i suoi scagnozzi. Nelle altre immagini possiamo invece ammirare una fase di esplorazione con Goku sulla nuvola Speedy e Piccolo che vola al suo fianco.

Prima di lasciarvi alla galleria con gli screenshot, vi ricordiamo che il gioco arriverà nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete già visto il trailer della storia di Dragon Ball Z Kakarot? Se invece volete vedere il gioco in movimento, vi consigliamo la visione del video gameplay di DBZ Kakarot, che ha come protagonista Goku e mostra sia fasi di esplorazione che combattimenti.

Sulle nostre pagine trovate inoltre l'immancabile anteprima di Dragon Ball Z Kakarot a cura di Giuseppe Arace.