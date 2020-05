Dragon Ball Z Kakarot, nuovo DLC: tutti i dettagli su Il Futuro di Trunks

L'universo di Dragon Ball Z: Kakarot si è recentemente ampliato grazie alla pubblicazione del DLC "Il Risveglio di un nuovo potere", che ha visto l'ingresso in scena del Super Saiyan God.

Ulteriori sono tuttavia le novità in dirittura di arrivo all'interno dell'Action RPG firmato da CyberConnect 2. Al momento non sono disponibili dettagli ufficiali su quelle che saranno le caratteristiche dei futuri contenuti in arrivo nel gioco, ma qualche indizio in merito potrebbe essersi già fatto strada nella community videoludica.



In particolare, gli ultimi aggiornamenti di Dragon Ball Z: Kakarot hanno aperto la strada a nuove analisi compiute dalla sempre fitta schiera di dataminer, pronti a cercare di carpire ogni possibile dettaglio sulle future evoluzioni delle produzioni videoludiche più celebri. Ma quali sono state le loro scoperte? Sembra che diversi elementi spingano ad ipotizzare che Trunks sarà il protagonista delle prossime novità: ne discutiamo in un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



In attesa di maggiori dettagli, sulle nostre pagine trovate la Recensione del DLC di Dragon Ball Z Kakarot, oltre a utili indicazioni su come sbloccare il Super Saiyan God per Goku e Vegeta all'interno dell'Action RPG dedicato all'universo ideato da Akira Toriyama.