Dragon Ball Z Kakarot: il nuovo video dell'E3 è dedicato alla storia

Dopo essersi ricavato uno spazio tra gli annunci della conferenza E3 2019 di Microsoft, Goku ritorna in azione con un nuovo video di gioco di Dragon Ball Z che ci mostra una delle innumerevoli missioni che svolgeremo nel corso della campagna principale della prossima avventura targata Bandai Namco.

Così come abbiamo potuto scoprire in queste convulse giornate che hanno anticipato l'apertura dell'E3 losangelino, la nuova fatica action ruolistica sviluppata in collaborazione con Cyberconnect vedrà Goku e i suoi amici contrastare la malvagia Armata del Red Ribbon e le schiere di alieni che minacciano la tranquilla vita degli abitanti della Terra.

Attraverso il linguaggio artistico che tante gioie ha regalato agli appassionati del manga di Akira Toriyama, il progetto di Dragon Ball Z Kakarot spezzerà il ritmo delle frenetiche battaglie combattute da Goku e compagni con delle sessioni di gioco più "ragionate" in cui potremo spostarci liberamente tra le diverse ambientazioni per interagire con i personaggi secondari e ottenere da loro delle preziose informazioni per progredire nella storia.

Date perciò un'occhiata al nuovo video di Dragon Ball Z Kakarot e diteci cosa ne pensate dell'ultima epopea di Bandai Namco per PC, PlayStation 4 e Xbox One attesa al lancio entro e non oltre la prima metà del 2020.