Dragon Ball Z Kakarot: nuovo video gameplay per l'action RPG di CyberConnect2

Manca ormai una settimana circa alla pubblicazione di Dragon Ball Z: Kakarot ed il team di Bandai Namco ha deciso di condividere con il pubblico un nuovo video gameplay dedicato all'action RPG.

Visionabile direttamente in apertura a questa news, il filmato si concentra su di uno specifico aspetto del titolo: le finalità e modalità di utilizzo degli "Emblemi Anima". Questi specifici oggetti potranno essere collocati all'interno di specifiche bacheche legate ad una comunità. Questa azione consentirà ai giocatori di sbloccare particolari abilità, che potranno agevolarne l'avanzamento lungo l'avventura proposta da Dragon Ball Z: Kakarot. Ogni bacheca legata sarà legata ad una specifica comunità ed offrirà abilità di genere differente da sbloccare attraverso l'utilizzo di Emblemi Anima. Alcune potrebbero ad esempio risultare utili per affinare le proprie capacità offensive, mentre altre potrebbero essere legate alla cucina.



Per maggiori dettagli su questo e molti altri aspetti del gameplay di questa nuova opera videoludica legata all'universo di Akira Toriyama, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Dragon Ball Z: Kakarot. Recentemente, Bandai Namco ha inoltre pubblicato un ulteriore video gameplay dedicato alla progressione dei personaggi.



Dragon Ball Z: Kakarot è pronto ad approdare su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 17 gennaio.