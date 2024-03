Dragon Ball Z Kakarot: in offerta su Amazon a soli 15 euro, offerta strepitosa

Su Amazon oggi è in super promozione la versione fisica di Dragon Ball Z: Kakarot all'incredibile prezzo di 15 euro per PS4 e PS5 o 20,98 euro per Xbox One e Series X. Anche la versione per Nintendo Switch è scontata, ma acquistabile ad un prezzo decisamente più alto.

Vedi subito l'offerta Vi segnaliamo quindi che a questi link il gioco può essere acquistato ad un prezzo straordinario, qui la versione per PlayStation 4 a 15 euro (funzionante anche su PlayStation 5) e qui per l'edizione per Xbox One a 20,98 euro (funzionante anche su Xbox Series X).

Anche la versione per Nintendo Switch è scontata, a questo link infatti può essere acquistata al prezzo scontato di 39,90 euro.

L'edizione per la console di Nintendo include anche l'espansione "A New Power Awakens Set" inclusivo di entrambe le parti di "Il Risveglio Di Un Nuovo Potere" e altri contenuti:

- Nuove trasformazioni per Goku e Vegeta

- Nuovi Attacchi Speciali

- Rimozioni del limite di livello

- Nuovi Emblemi anima

- Oggetti per punti esperienza

